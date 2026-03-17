Afghanistan: 400 qof oo ku dhintay duqeyn ka dhacday isbitaal ku yaal Kabul

News DeskMarch 17, 2026
Pakistan ayaa beenisay eedaymahaas, waxayna sheegtay in ciidamadeedu ay duqeeyeen xarumo militari.

Afgaanistaan ​​ayaa ku eedeysay Bakistaan ​​inay fulisay weerar cirka ah oo ay ku dhinteen ugu yaraan 400 oo qof oo ka dhacay isbitaal lagu daweeyo dadka daroogada isticmaala oo ku yaal Kabul Isniintii, shalay.

Pakistan ayaa beenisay inay bartilmaameedsanayso kaabayaasha dhaqaalaha rayidka, iyadoo sheegtay in ciidamadeedu ay qaadeen “duqeyn cirka ah oo sax ah” oo ujeedadeedu tahay “xarumo militari iyo kaabayaasha taageerada argagixisada” ee Kabul iyo bariga gobolka Nangarhar, sida uu sheegay Attaullah Tarar, wasiirka warfaafinta Pakistaan.

Related Articles

Geeska Afrika oo qarka u saaran inuu noqdo furin cusub oo dagaal

March 17, 2026

DEG DEG : Goosha Isaaq oo Afka Furatay ka Dib Markii Saaka laga Sii Daayay Xabsiga Gabiley

March 17, 2026

Trump oo mar kale weeraray Soomaalida xilli uu saxiixayay sharciga musuqmaasuqa

March 17, 2026

Wargeyska The Independent: Xisaabta khaldan ee uu Trump isku dhufsaday ee dagaalka Iiraan oo kashifantay

March 17, 2026
