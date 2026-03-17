Afghanistan: 400 qof oo ku dhintay duqeyn ka dhacday isbitaal ku yaal Kabul
Pakistan ayaa beenisay eedaymahaas, waxayna sheegtay in ciidamadeedu ay duqeeyeen xarumo militari.
Afgaanistaan ayaa ku eedeysay Bakistaan inay fulisay weerar cirka ah oo ay ku dhinteen ugu yaraan 400 oo qof oo ka dhacay isbitaal lagu daweeyo dadka daroogada isticmaala oo ku yaal Kabul Isniintii, shalay.
Pakistan ayaa beenisay inay bartilmaameedsanayso kaabayaasha dhaqaalaha rayidka, iyadoo sheegtay in ciidamadeedu ay qaadeen “duqeyn cirka ah oo sax ah” oo ujeedadeedu tahay “xarumo militari iyo kaabayaasha taageerada argagixisada” ee Kabul iyo bariga gobolka Nangarhar, sida uu sheegay Attaullah Tarar, wasiirka warfaafinta Pakistaan.