Israa’iil oo sheegtay inay howlgallo dhulka ah ka fulisay koofurta Lubnaan

News DeskMarch 16, 2026
Ciidamada Difaaca Israa’iil (IDF) ayaa sheegay in ay bilaabeen “howlgallo xaddidan oo dhulka ah oo lala beegsanayo goobaha muhiimka ah ee Xisbullah”, sida lagu sheegay warbixin lagu soo wadaagay Telegram.

IDF waxa ay sheegtay in duqaymaha lala beegsaday “bartilmaameedyo badan oo argagixiso” oo ka dhacay aagga ka hor inta aanay ciidamadu gelin koonfurta Lubnaan, hawlgalkana waxa uu ujeedkiisu ahaa “kor u qaadista aagga difaaca hore” iyo “burburinta kaabayaasha argagixisada” ee gobolka.

IDF waxa ay sheegtay in ay sii wadi doonto “ka go’aan qaadashada” ka dhanka ah Xisbullah

