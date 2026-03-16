Garoonka Dubai oo dib u bilaabay duullimaadyada qaar
Duullimaadyada qaar ayaa dib u bilaabi doona kana soo dagaya madaarka caalamiga ah ee Dubai ka dib markii si ku meel gaar ah loo hakiyay “shil la xiriira diyaarada aan duuliyaha lahayn” habeen dhaxdi, ayuu yidhi xafiiska warbaahinta Dubai.
Maamulka ayaa ku dhawaaqay joojinta ku meel gaarka ah ka dib markii uu dab saameeyay haamaha shidaalka. Wax dhaawac ah lama soo sheegin.
Qoraal uu soo dhigay X, Xafiiska Warbaahinta ee Dubai ayaa lagu sheegay in Maamulka Duulimaadyada Madaniga ah ee Dubai “ay ku dhawaaqeen inay si tartiib tartiib ah dib ugu billaabayaan duullimaadyada qaar ee ka imaanaya ama ka imaanaya Garoonka Caalamiga ah ee Dubai ee meelaha la doortay”, ka dib hakinta ku meel gaadhka ah “waxaa loo hirgeliyay tallaabo taxaddar leh”.
Waxay kula talisaa rakaabka inay ka hubiyaan shirkadahooda wixii ku saabsan duullimaadyadooda.