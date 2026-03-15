Xildhibaano iyo Senatoro ka tirsan Baarlamaanka oo banaanka soo dhigay Khilaafka Dowladda iyo Koonfur Galbeed
Saacadihii lasoo dhaafay waxaa cirka isku shareeyay Xaaladda siyaasadeed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoo mudanayaal ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ay banaanka soo dhigeen khilaafka u dhaxeeya Dowladda iyo Hogaanka Koonfur Galbeed.
Senator Aadan Cabdinaasir oo kamid ah senatorada aqalka sare lagana soo doorto Koonfur Galbeed ayaa ku tilmaamay “ayaan darro” in waxa uu ku sheegay dagaal siyaasadeed qarsoodi ah oo ay wadday Dowladda Federaalka Soomaaliya ku haysay Koonfur Galbeed uu isu beddelay cunaqabateyn lagu soo rogay shacabka Koonfur Galbeed.
Senatorka ayaa tilmaamay in xaaladda hadda taagan ay la mid tahay digniinihii hore ee ka iman jiray maamullada Jubaland iyo Puntland ee ku saabsan khilaafka federaalka.
Sidoo kale Senator Xuseen Maxamed Daahir, oo taageero u muujiyey Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen, ayaa dowladda federaalka dhankiisa ku eedeeyey fashil ku saabsan qorshayaal uu sheegay in ay ku jireen kicinta qabaa’ilka, kala furfurka ciidamada, iyo hurinta colaado gudaha ah.
Wuxuu yiri “Meel aan rabay roob ma iigu da’ay”.
Xildhibaan Maxamed Cali, oo ka tirsan mudanayaasha diidan Hogaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa ku baaqay in arrimaha siyaasadda si furan loo soo bandhigo, isagoo yiri “Hala soo wada baxo, maxaa hoos looga hadlaa! Isgooyskii aan idinku sugeynay waa la taagan yahay.”
Dhanka kale, Xildhibaan Aamina Eelay, oo ka tirsan mucaaradka ugu adag ee ka soo horjeeda maamulka Lafta Gareen, ayaa fariin hawada u marsiisay maamulka Koonfur Galbeed, iyadoo tiri “Dhubuq dhubuq hore, dhaban hays dambe ayay leedahay Koonfur Galbeed Lawada leeyahay ayaan samaysaneynaa, Insha Allah, horay ayaa loo soconayaa. Allow dalka nabad nooga dhig. Aamiin.”
Hadaladan iska soo horjeeda oo ay mudanayaashan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ay shacabka kula wadaageen baraha Bulshada ayaa banaanka keenay inuu jiro khilaaf xoogan oo u dhaxeeya Dowladda Federaalka iyo Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.