Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland oo Si Cad u Beeniyay Wararka Saldhig Israel
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Somaliland Cabdiraxmaan Daahir Aadan, oo laha hadalay Idacada BBC yaa gebi ahaan ba meesha ka saaray qorshaha ‘saldhigga’ ee maalmihii u dambeeyey warbaahinta ku faafay
Wasiirka ayaa sheegay in Somaliland iyo Israel ay leeyihiin xidhiidh ku dhisan aqoonsi is-dhaafsi ah. “labada dalna” si rasmi ah ayay isu aqoonsadeen ‘midba midka kale’, taas oo u oggolaanaysa xidhiidh diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale, balse aysan ku jirin wax heshiisyo militari ah.
Wasiirku Wuxuu sheegay in uusan jirin wax heshiis ah oo ku saabsan saldhig militari, isla markaana hadallada mas’uuliyiinta warbaahinta qaar xigteen laga lumiyey macnahoodii dhabta ahaa.
Wuxuu carrabka ku adkeeyay in Somaliland aysan gelin heshiisyo qarsoodi ah, isaga oo ku tilmaamay sheegashooyinka ku saabsan wada-hadallo sir ah “borobagaando” lagu doonayo in lagu dhaawaco mowqifka dalka.
Wararkaasi oo uu sheegay inay faafinaya, kooxo cadow ku ah Somaliland.”
Wuxuu intaa ku daray in Somaliland ay furan tahay iskaashi dhaqaale iyo mid istaraatiiji ah oo ay la yeelato Israel, balse wada-hadallada mustaqbalka ay noqon doonaan kuwo hufan oo banyaal ah.
Israel ayaa dhammaadkii bishii December ee sanadkii hore aqoonsatay Somaliland, arrintaas oo dhalisay dood iyo walaac goboleed
Waraysigan ayaa imanaya xilli gobolka Bariga Dhexe uu wajahayo xiisado amni iyo
Israel ayaa maalmihii u dambeeyey xaalad dagaal ku jirtay, xilli gobolka Bariga Dhexe ay iyaga Maraykanku oo isku dhinac ah weerarro kala dhexeeyaan Iran iyo kooxaha ay taageerto sida Xisbullaah.