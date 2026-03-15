Trump oo su’aal geliyey nolosha hoggaamiyaha cusub ee Iran iyo waxa uu ka yiri

News DeskMarch 15, 2026
Wareysi uu siiyay NBC, Donald Trump wuxuu sidoo kale su’aal geliyay xaaladda hoggaamiyaha cusub ee ugu sarreeya ee Iran, Mojtaba Khamenei, oo ah wiilka hoggaamiyihii hore ee la dilay, Ayatollah Ali Khamenei.

“Ma garanayo xitaa inuu nool yahay. Ilaa hadda cidna ma soo bandhigin,” ayuu yiri Trump, maadaama Khamenei uu Khamiistii soo saaray bayaankiisii ugu horreeyay qoraal ahaan, halkii uu ka hadli lahaa isagoo ka muuqanaya kamarad.

“Waxaan maqlayaa inuusan noolayn, haddii uu nool yahayna waa inuu sameeyaa wax aad u caqli badan oo dalkiisa u fiican, taasna waa inuu is dhiibo,” ayuu Trump raaciyay, isagoo sheegay in wararka ku saabsan dhimashadiisa ay yihiin “warar la wareejinayo

Related Articles

Sirdoonka Maraykanka oo arrin la yaab leh ka sheegay hoggaanka Iiran

March 15, 2026

Militariga Iran oo wacad ku maray inay dilayaan’ Netanyahu

March 15, 2026

Tartamo ka dhici lahaa Sacuudiga iyo Baxrayn oo la joojiyey

March 15, 2026

Alshabaab oo dilay 5 qof oo rayid ah oo ay ku eedeeyeen basaasmimo

March 15, 2026
