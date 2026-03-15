Militariga Iran oo wacad ku maray inay dilayaan’ Netanyahu

News DeskMarch 15, 2026
Milatariga Iran ayaa wacad ku maray in ay dili doonaan ra’iisul wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu, sida ay ku warrantay warbaahinta dowladda.

Wakaaladda wararka ee Iran Mehr ayaa ku warrantay in IRGC – Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah – ay sii wadi doonaan inay baacsadaan oo ay xoog ku dilaan.

IRGC ayaa sidoo kale sheegtay in bartilmaameedyo ay Israa’iil ku leedahay iyo saddex saldhig oo Maraykanku ku leeyahay gobolka lagu burburiyay mowjaddii 52-aad ee weerarrada.

Related Articles

Sirdoonka Maraykanka oo arrin la yaab leh ka sheegay hoggaanka Iiran

March 15, 2026

Tartamo ka dhici lahaa Sacuudiga iyo Baxrayn oo la joojiyey

March 15, 2026

Alshabaab oo dilay 5 qof oo rayid ah oo ay ku eedeeyeen basaasmimo

March 15, 2026

Xildhibaano iyo Senatoro ka tirsan Baarlamaanka oo banaanka soo dhigay Khilaafka Dowladda iyo Koonfur Galbeed

March 15, 2026
