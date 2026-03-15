Maraykanka oo shaaciyey magacyada lixdii askari oo ku dhintay shil diyaarad militari

News DeskMarch 15, 2026
Wasaaradda Difaaca Mareykanka ayaa aqoonsatay lix askari oo ku dhintay shil diyaaradeed oo militari oo ahayd noocda shidaalka siisa diyaaradaha kale kaas oo ka dhacay Ciraaq 12-kii Maarso.

War-saxaafadeed la soo saaray ayaa lagu askarta lagu kala magacaaabay inay kala yihiin John A. Klinner, Ariana G. Savino, Ashley B. Pruitt, Seth R. Koval, Curtis J. Angst iyo Tyler H. Simmons.

Waxay ahaayeen shaqaale ka tirsan diyaaradda KC-135, oo ahayd nooca shidaalka qaada oo ku lug lahayd howlgallada socda ee Mareykanka ee ka dhanka ah Iiraan.

Pentagon-ka ayaa sheegay in dhacdadan ay baaritaan ku socoto. Mareykanku wuxuu horey u sheegay in rasaas cadownimo iyo mid saaxiibtinimo midna aysan ku lug lahayn shilka diyaaradda.

