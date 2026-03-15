Alshabaab oo dilay 5 qof oo rayid ah oo ay ku eedeeyeen basaasmimo

News DeskMarch 15, 2026
1 minute read

Kooxda Al-Shabaab ayaa shan qof ku dishay magaalada Jilib ee koonfurta Soomaaliya, kadib markii ay ku eedeeyeen inay u basaasayeen hay’ado shisheeye iyo kuwa Soomaaliyeed, sida ay sheegeen dadka deegaanka.

Dadka deegaanka ayaa sheegay in dilalka lagu fuliyay si fagaare ah, kadib markii kooxda ay ku andacootay in raggaasi ay xog sirdoon u gudbinayeen Dowladda Maraykanka, maamulka Jubaland, iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya.

Al-Shabaab, oo gacanta ku haysa qaybo ka mid ah miyiga koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, ayaa si joogto ah u fulisa ciqaabo adag oo ka dhan ah dadka ku nool deegaannada ay maamusho.

Kooxdu waxay inta badan dadka ku eedeysaa inay la shaqeeyaan ciidamada dowladda ama la-hawlgalayaasha caalamiga ah ee ku lug leh howlaha la dagaallanka argagixisada.

Ilo deegaanka ah ayaa sidoo kale sheegay in shanta nin marka hore loo soo bandhigay shacabka ka hor inta aan la dilin, taasoo ah hab ay kooxda hore u adeegsatay si ay uga cabsi geliso dadka kale inay la shaqeeyaan mas’uuliyiinta.

News DeskMarch 15, 2026
1 minute read
Related Articles

Sirdoonka Maraykanka oo arrin la yaab leh ka sheegay hoggaanka Iiran

March 15, 2026

Militariga Iran oo wacad ku maray inay dilayaan’ Netanyahu

March 15, 2026

Tartamo ka dhici lahaa Sacuudiga iyo Baxrayn oo la joojiyey

March 15, 2026

Xildhibaano iyo Senatoro ka tirsan Baarlamaanka oo banaanka soo dhigay Khilaafka Dowladda iyo Koonfur Galbeed

March 15, 2026
