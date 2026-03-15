Alshabaab oo dilay 5 qof oo rayid ah oo ay ku eedeeyeen basaasmimo
Kooxda Al-Shabaab ayaa shan qof ku dishay magaalada Jilib ee koonfurta Soomaaliya, kadib markii ay ku eedeeyeen inay u basaasayeen hay’ado shisheeye iyo kuwa Soomaaliyeed, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in dilalka lagu fuliyay si fagaare ah, kadib markii kooxda ay ku andacootay in raggaasi ay xog sirdoon u gudbinayeen Dowladda Maraykanka, maamulka Jubaland, iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Al-Shabaab, oo gacanta ku haysa qaybo ka mid ah miyiga koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, ayaa si joogto ah u fulisa ciqaabo adag oo ka dhan ah dadka ku nool deegaannada ay maamusho.
Kooxdu waxay inta badan dadka ku eedeysaa inay la shaqeeyaan ciidamada dowladda ama la-hawlgalayaasha caalamiga ah ee ku lug leh howlaha la dagaallanka argagixisada.
Ilo deegaanka ah ayaa sidoo kale sheegay in shanta nin marka hore loo soo bandhigay shacabka ka hor inta aan la dilin, taasoo ah hab ay kooxda hore u adeegsatay si ay uga cabsi geliso dadka kale inay la shaqeeyaan mas’uuliyiinta.