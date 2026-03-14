Iran oo ka hadashay weerarka Jasiiradda Kharg
Wakaaladda wararka ee Fars News Agency ayaa sheegtay in kaabayaasha shidaalka ee Jaziirada Kharg, oo ay ku yaallaan xarumaha istaraatiijiga ah ee shidaalka Iran ee Khaliijka, aysan waxyeello soo gaarin ka dib duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha Mareykanka Jimcihii oo lagu bartilmaameedsaday goobo militari oo uu Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in “gabi ahaanba la burburiyey”.
Wakaaladda Iran ayaa sheegtay Sabtidii, iyadoo soo xiganaysa “ilo-goobeedka,” in 15 qarax la maqlay intii uu socday weerarka, laakiin “wax kaabayaal shidaal ah oo waxyeello soo gaaray ma jiraan.”
Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Fars, “cadowgu wuxuu isku dayay inuu waxyeeleeyo difaacyada militariga, saldhigga ciidamada badda ee Joshan, munaaradda laga hago garoonka diyaaradaha, iyo hangarkii helicopter-ka ee shirkadda Continental Shelf Oil Company.”