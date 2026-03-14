Doon Xoolo Siday oo Ka Baxday Berbera oo Ku Degtay Xeebaha Bab al-Mandab
Doon xamuul oo sidday boqolaal neef oo xoolo ah oo ka baxday magaalada Berbera ee Somaliland, ayaa maanta ku degtay meel u dhow xeebta Raas al-Caara ee gobolka Lahj ee dalka Yemen, agagaarka marin-biyoodka istaraatiijiga ah ee Bab al-Mandab Strait.
Sida Al Jazeera iyo warbaahinta dalka Yemen qortay, wararka laga helayo ilo deegaanka ah ayaa sheegaya in doontan oo ka soo shiraacatay Dekeda Berbera ayaa waday ku dhowaad 400 neef oo ido ah iyo 150 neef oo lo’ ah, iyadoo ay saarnaayeen 7 badmaax oo ka tirsanaa shaqaalaha markabka.
Doonida ayaa la sheegay inay ku degtay meel aan ka fogayn xeebta Raas al-Caara, taas oo sababtay in tiro badan oo ka mid ah xoolihii saarnaa ay ku bakhtiyaan badda, halka qaar kalena ay hirarku ku soo caariyeen xeebta.
Sawirro iyo muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya hadhaaga doon alwaax ah oo hirarku u jiideen dhinaca xeebta, iyo xoolo dhintay oo baddu ka soo tufay oo yaalla hareeraha xeebta.
Ilaa hadda ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay hay’adaha ama mas’uuliyiinta dalka Yemen oo faahfaahin ka bixinaya sababta rasmiga ah ee shilka keentay, ama xaaladda 7-da badmaax ee saarnaa doonta, iyadoo weli la sugayo xog dheeraad ah oo ku saabsan dhacdadan.
Dhacdadan ayaa dib inoo soo xasuusinaysa shil la mid ah oo sanad ka hor ka dhacay isla xeebahaas, markaas oo doon kale oo xoolo siday ay ku burburtay halkaas, balse kalluumaysato deegaanka ahi ay ku guulaysteen inay badbaadiyaan shaqaalihii saarnaa iyo qaar ka mid ah xoolihii markabka ku jiray.