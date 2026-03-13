Maydadka 84 badmaaxe oo reer Iran ah oo Maraykanku dilay oo Iran loo qaadayo

News DeskMarch 13, 2026
1 minute read

84 mayd oo ka mid ah badmaaxayaal Iiraaniyiin ah oo ku dhintay weerar dhanka badda ah oo uu fuliyay quusaa-badeed oo Maraykan ah, kaas oo ka dhacay toddobaadkii hore Badweynta Hindiya.Maydadka dadkan ayaa Jimcaha dib loogu qaadi doonaa Iran, sida ay sheegtay Wasaaradda Difaaca ee Sri Lanka.

Badmaaxiintan ayaa ka mid ahaa ku dhowaad 130 qof oo la rumeysan yahay inay saarnaayeen markabka dagaalka ee IRIS Dena, kaas oo 4-tii Maarso ku degey meel qiyaastii 40km u jirta xeebaha koonfureed ee Sri Lanka. Maydadka waxaa loo qaaday Mattala Rajapaksa International Airport si loogu celiyo Iran, kadib markii lagu hayay qaboojiyeyaal ku yaalla isbitaalka Galle National Hospital.

Maxkamad ku taalla magaalada Galle ayaa amartay in maydadka loo gacan geliyo safaaradda Iran. Dhanka kale, 32 badmaax oo ay badbaadisay ciidamada badda Sri Lanka ayaa la sheegay inay weli dalkaas joogi doonaan.

Wasiirka Difaaca Maraykanka Pete Hegseth ayaa sheegay in markabka Iiraan uu “si aamusan u dhintay”, halka Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iran Abbas Araghchi uu ku eedeeyay Maraykanka inuu fuliyay “fal arxan darro ah oo ka dhacay badd”

News DeskMarch 13, 2026
1 minute read
Related Articles

“Rabigeen Wuxuu ina Leeyahay I barya, waan Idin ajiibayaaye”Sh. Xasan Sh. Cali Warsame

March 13, 2026

Mareykanka iyo Xulufadiisa reer galbeedka oo ku kala tagay dagaalka Iran

March 13, 2026

UK oo dadkeeda ugu baaqday in aanay sawirin xaaladda UAE

March 13, 2026

Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland oo War Cusub oo Bulshada ka Farxiyaay Ku Dhawaaqay

March 13, 2026
