Madaxda Jabuuti, Itoobiya iyo Soomaaliya oo ka wada hadlay xaaladda Geeska Afrika iyo Bariga Dhexe
Kulan saddex-geesood ah oo ay yeesheen Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, Raysal Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed Cali, iyo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa caawa ka dhacay magaalada Jabuuti.
Kulankan oo ka qabsoomay hoyga gaarka ah ee Madaxweyne Geelle ee deegaanka Haramuus, xilli ay socotay casho afur ah, ayaa diiradda lagu saaray xaaladda guud ee gobolka Geeska Afrika, arrimaha nabadda iyo amniga, iyo sidoo kale horumarinta iskaashiga dhaqaale ee dalalka gobolka.
Sida lagu sheegay qoraal lagu baahiyay bogga rasmiga ah ee Madaxweynaha Jabuuti, wada-hadallada ayaa ku salaysnaa la-tashi iyo is-faham ku saabsan caqabadaha ay dalalkani wadaaggaan, iyadoo la xoojinayo iskaashiga iyo mideynta go’aannada iyo tallaabooyinka ay qaadi karaan saddexda dal.
Madaxdu waxay sidoo kale ka wada hadleen xaaladda colaadeed ee ka taagan Bariga Dhexe iyo saamaynta dhaqaale ee ay ku yeelan karto gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan dhinacyada ganacsiga iyo dhaqaalaha.
Intii uu socday kulanka, hoggaamiyeyaashu waxay isla qaateen in la xoojiyo wada-shaqayn cusub oo ku salaysan danaha ay wadaaggaan dalalka Soomaaliya, Jabuuti iyo Itoobiya, iyadoo la tixgelinayo arrimaha amniga, horumarinta dhaqaalaha iyo xoojinta isdhexgalka gobolka.
Kulankan ayaa ku soo beegmaya xilli Itoobiya ay si weyn u raadinayso marin badeed, halka Jabuuti ay dadaal ugu jirto inay isu soo dhawayso dhinacyada Addis Ababa iyo Muqdisho, si loo caddeeyo mawqifyada siyaasadeed ee ka dhex taagan labada dhinac, gaar ahaan arrimaha la xidhiidha Somaliland.
Raysal Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed Cali iyo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa galinkii dambe ee maanta gaadhay Jabuuti, iyagoo halkaas u tagay booqasho soconaysa 24 saacadood.
Raysal Wasaare Abiy Axmed waxaa safarkiisa ku weheliyay wafdi ay ka mid yihiin Raysal Wasaare ku-xigeenka Itoobiya Aadan Faarax, Wasiirka Maaliyadda Axmed Shide, Wasiirka Nabadda Maxamed Idiris, Madaxa Amniga Qaranka Aadan Radwaan Xuseen, Wasiiru-dawlaha Arrimaha Dibadda Berhaanu Tsegaye, Madaxa Xafiiska Raysal Wasaaraha Betre Mengistu, iyo Safiirka Itoobiya u fadhiya Jabuuti Legese Tulu Adera.
Dhanka kale, Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa socdaalkiisa ku wehelinaya wafdi ay ka mid yihiin Wasiirka Gaashaandhigga Axmed Macallin Fiqi, Wasiirka Dekedaha Cabdulqaadir Maxamed Nuur, Wasiirka Duulista Hawada Maxamed Faarax Nuur, Wasiirka Hawlaha Guud Ayub Ismaaciil Yuusuf, iyo Wasiiru-dawlaha Amniga Maxamed Cali Xaga.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa isaguna kulanka ku weheliyay Wasiirka Dhaqaalaha iyo Maaliyadda Ilyaas Muuse Dawaaleh, Wasiirka Arrimaha Dibadda Cabdulqaadir Xuseen Cumar, Wasiirka Gaashaandhigga Xasan Cumar Maxamed, Madaxa Amniga Qaranka Xasan Saciid Kayre, iyo Safiirka Jabuuti u fadhiya Itoobiya Cabdi Maxamuud Aybe.
Kulankan saddex-geesoodka ah ayaa lagu tilmaamay mid qayb ka ah dadaallo lagu doonayo in lagu qeexo jihada cusub ee iskaashiga iyo istaraatiijiyadda dalalka Geeska Afrika, iyadoo la tixgelinayo xaaladaha siyaasadeed iyo dhaqaale ee ka jira gobolka.