Israa’iil oo doonaysa inay saldhig ka dhisato Somaliland si ay ula dagaallanto Xuutiyiinta
Dowladda Israa’iil ayaa la sheegay inay qorshaynayso inay ka samaysato saldhig ama xarun istaraatiiji ah oo ku taalla xeebaha Somaliland, si ay uga hortagto dhaqdhaqaaqa kooxda Xuutiyiinta Yemen. Qorshahan ayaa soo baxay xilli uu sii xoogeysanayo dagaalka u dhexeeya Israa’iil, Mareykanka iyo Iiraan, sida lagu sheegay warbixin ay baahisay wakaaladda wararka ee Bloomberg.
Warbixinta ayaa tilmaamaysa in qorshahan uu ka dhashay xidhiidh diblomaasiyadeed ee cusub ee Israa’iil la samaysatay Somaliland, kadib markii xukuumadda uu hoggaamiyo ra’iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay bishii December aqoonsatay Somaliland. Tallaabadaas ayaa Israa’iil siisay joogitaankeedii ugu horreeyay ee diblomaasiyadeed ee dhinaca jiho kasoo horjeeda Yemen, gaar ahaan meel ku dhow Gacanka Cadmeed.
Wasiirka Madaxtooyada Somaliland Khadar Xuseen Cabdi ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada shaqaynayaan iskaashi amni oo istaraatiiji ah. Inkastoo aan weli si cad loo go’aamin dhismaha saldhig milatari, haddana wuxuu sheegay in mustaqbalka la falanqayn doono suurtagalnimada arrintaas, iyadoo iskaashiga amni uu ka koobnaan karo dhinacyo kala duwan.
Masuuliyiin kale oo Somaliland ka tirsan oo magacyadooda qariyey ayaa sheegay in heshiisyada amni ay u oggolaan karaan Israa’iil inay ka fuliso hawlgallo sirdoon iyo kuwo militari oo ka dhan ah Xuutiyiinta. Kooxdan oo taageero ka hesha Iiraan ayaa muddo dheer weerarro ku haysay maraakiibta ganacsiga ee mara Badda Cas, taas oo ka mid ah marinada ganacsi ee ugu muhiimsan dunida.
Warbixinta Bloomberg waxay sidoo kale sheegtay in Israa’iil ay hore u dirtay koox khubaro amni ah oo sanadkii hore booqday xeebaha Somaliland si ay u sahamiyaan meel ku habboon saldhig ama xarun militari. Mid ka mid ah goobaha la tixgelinayo ayaa la sheegay inuu ku yaallo dhul sare oo qiyaastii 100 kiiloomitir galbeed ka xiga magaalada Berbera, halkaas oo ay ku taallo deked ay maamusho shirkadda DP World iyo garoon diyaaradeed oo milatari.
Xiisaddan ayaa imanaysa iyadoo dagaalka u dhexeeya Mareykanka, Israa’iil iyo Iiraan uu saameyn ku yeeshay ganacsiga caalamiga ah, gaar ahaan maraakiibta shidaalka ee mara Marinka Hormuz, oo uu maro ku dhowaad shan meelood meel shidaalka dunida. Khubarada ayaa sheegaya in joogitaanka Israa’iil ee meelaha u dhow Badda Cas uu kordhin karo awooddeeda la dagaallanka Xuutiyiinta.
Dhanka kale, tallaabada Israa’iil ay ku aqoonsatay Somaliland ayaa dhalisay falcelin xooggan oo ka timid dalal badan oo Carbeed iyo kuwo kale oo Islaam ah. In ka badan 20 dal, oo ay ku jiraan Masar iyo Qadar, ayaa ka digay in arrintani ay khatar ku noqon karto xasilloonida Geeska Afrika iyo Badda Cas.
Sidoo kale sida Bloomberg sheegtay falanqeeyayaal amni ayaa sheegay in kordhinta xidhiidhka Israa’iil iyo Somaliland ay sii xoojin karto tartanka istaraatiijiga ah ee ka jira Geeska Afrika, gaar ahaan kan u dhexeeya Israa’iil iyo Turkiga, oo taageera dowladda Soomaaliya. Arrintan ayaa muujinaysa sida gobolka uu u noqday goob ay ku loolamayaan quwadaha caalamiga ah iyo kuwa gobolka.