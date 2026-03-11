Markab xammuul oo lagu weeraray Marinka Hormuz
Markab xammuul qaada oo ku dhow Marinka Hormuz ayaa lagu dhuftay wax la rumeysan yahay in uu yahay gantaal ama walax qarax leh oo aan la garanayn, meel qiyaastii 46 km (25 mayl badeed) u jirta xeebta Imaaraadka Carabta, sida ay sheegtay hay’adda kormeerka maraakiibta ee UK.
Kabtanka markabka ayaa sheegay in markabka ay waxyeello soo gaadhay, balse dhammaan shaqaalihii saarnaa ay badqabaan isla markaana la hubiyay xaaladdooda, sida ay xaqiijisay UKMTO.
Faahfaahin dheeraad ah weli lama hayo oo ku saabsan heerka waxyeellada, halka mas’uuliyiinta Britain ay bilaabeen baardhitaan ku saabsan dhacdada.
UKMTO waxay sidoo kale digniin u dirtay dhammaan maraakiibta maraya aagga, iyaga oo ku booriyay in ay si taxaddar leh u gudbaan marinka.