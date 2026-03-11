Markab saddexaad oo xammuul ah ayaa lagu weeraray Marin-biyoodka Hormuz
Markab saddexaad oo nooca xammuulka qaada ah ayaa waxaa ku dhacay
“walax aan la garanayn”, sida ay sheegtay hay’adda ganacsiga badda ee UK (UKMTO).
Waxaa la sheegay in saacaddu markii ay ahayd 02:05 GMT in markabka lagu dhuftay waxaldaasi meel 93km waqooyi-galbeed kaga beegan magaalada Dubai, iyadoo shaqaalihii markabka la sheegay in ay bad qabaan oo aysan jirin wax saameyn ah oo dhanka deegaanka ah.
UKTMO ayaa goor sii horeysay sheegtay Arbacadii in markab lagu duqeeyay xeebaha Imaaraadka, markab kalena laga daad gureynayo kaddib markii weerar lagu qaaday waqooyiga dalka Cumaan.