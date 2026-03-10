Weerarrada gantaallada Iran hoos ayay u dhaceen 90%– Caine

Isaga oo eegaya khariidad muujinaysa meelaha Mareykanku bartilmaameedsaday ee gudaha Iran, Caine ayaa sheegay inay muujinayso “horumar weyn” oo Washington ka gaartay dhimista awoodaha Iran.

“Weerarrada gantaallada balistikada ayaa hoos usii dhacaya, 90% marka loo eego meesha ay ka bilaabeen, waxaana sidoo kale hoos u dhacay diyaaradaha weerarka hal jiho 83% tan iyo bilowgii howlgalka,” ayuu yiri.

Caine wuxuu intaa ku daray inay sidoo kale horumar ka sameeyeen “burburinta ciidamada badda,” iyadoo in ka badan 50 doonyood oo kuwa badda Iran ah la bartilmaameedsaday tan iyo bilowgii dagaalka, sidoo kalena laga shaqeeyay bartilmaameedka “xarumaha milatari iyo warshadaha Iran” – iyadoo diiradda la saarayo “xarumaha culeyska” si looga hortago Iran inay dhisto diyaaradaha weerarka hal jiho.

