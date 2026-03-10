UK oo diyaarinaysa Markab dagaal oo loo diri karo Badda Mediterranean-ka

Wasaaradda Gaashaandhigga ee UK ayaa sheegtay in markabka RFA Lyme Bay la diyaarinayo haddii loo baahdo inuu ka caawiyo hawlo ka socda bariga Badda Mediterranean-ka.

War-saxaafadeed ay soo saartay subaxnimadii maanta, afhayeen u hadlay wasaaradda ayaa yiri: “Qorshayn taxaddar leh oo aan sameynay awgeed, waxaan go’aansannay in markabka RFA Lyme Bay la geliyo heer diyaargarow sare ah, si taxaddar ahaan, haddii loo baahdo inuu ka qayb qaato hawlaha badda ee bariga Badda Mediterranean-ka.”

RFA Lyme Bay waa markab ciidamo iyo qalab dejin kara (landing ship) oo sidoo kale leh xarumo caafimaad oo saaran. Hadda waxa uu ku sugan yahay Gibraltar.

UK sidoo kale waxay u diraysaa markabka dagaalka HMS Dragon Badda Mediterranean-ka, iyadoo Wasiirka Gaashaandhigga John Healey uu shalay sheegay in markabku ka bixi doono Portsmouth maalmaha soo socda.

