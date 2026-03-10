Qatar: weerarrada Iiran ee ka dhanka ah kaabeyaasheena waa sii xooggaysteen
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Qatar ayaa sheegtay in weerarrada Iran ee ka dhanka ah kaabeyaasha dalkaas ay sii xoogaysteen.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Qatar, Majid Ansari, ayaa yiri:“Bartilmaameedsiga kaabeyaasha rayidka ah wuu sii socdaa, waxaanan cambaareyneynaa sabab kasta oo ay Iiraaniyiintu u keenaan weerarradan.”
Wuxuu hadalkan sheegay isaga oo aan si cad u sheegin xarumaha rayidka ah ee Qatar ee la beegsaday.
Kadib weerarro ay sameeyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn (drones) ee Iran, soo-saarka iyo dhoofinta gaaska dabiiciga ah ee la dareereeyay (LNG) ee Qatar ayaa istaagay maalmaha ugu horreeya ee dagaalka.