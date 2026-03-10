Iiraan: Ma doonayno xabbad-joojin
Afhayeenka Baarlamaanka Iiraan, Mohammad Baqer Qalibaf, ayaa sheegay in Iiraan aysan doonayn xabbad-joojin.
Qalibaf ayaa ku qoray barta bulshada ee X: “Si cad uma raadineyno xabbad-joojin, sababtoo ah waxaan aaminsanahay in qofka weerarka soo qaaday afka laga dhufto si uu cashar u barto, si uusan mar dambe ugu fikirin inuu weeraro Iiraankeena aan jecelnahay.”
Wuxuu sii raaciyay: “Nidaamka (Israa’iil) wuxuu arkaa jiritaankiisa ceebta leh inuu ku sii jiro wareegga dagaal-wadahadal-xabbad-joojin, kadibna mar kale dagaal si uu u xoojiyo awooddiisa. Annagu wareeggaas waan jebin doonnaa.”
Sidoo kale, taliska milatari ee Khatam al-Anbiya Headquarters ayaa bayaan ku sheegay in Iiraan aysan raadinayn xabbad-joojin, isla markaana dagaalku uusan dhammaan doonin ilaa Maraykanka iyo Israa’iil “ka toobad keenaan falalkooda.”
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iiraan, Abbas Araqchi, ayaa isaguna sheegay hadal la mid ah. Wuxuu u sheegay warbaahinta PBS in uusan u malaynayn in “wadahadal ama gorgortan lala galo Maraykanka uu mar kale ajandaha ku jiri doono, sababtoo ah waxaan leenahay waayo-aragnimo aad u qadhaadh oo ku saabsan wada-xaajoodkii aan la yeelanay Maraykanka.”
Wuxuu tilmaamay laba wareeg oo wada-xaajood ah oo hore u dhacay, kuwaas oo labadaba ay ka dambeeyeen weerarro lagu qaaday Iiraan.
Ku-xigeenka Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iiraan ayaa sidoo kale maanta sheegay in shuruudda Iiraan ee xabbad-joojintu tahay in aan mar kale la weerarin.