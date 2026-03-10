Gantaalada Iiraan ee sii yaraanaya iyo digniin Maraykanku u diray Mojtaba Khamenei

News DeskMarch 10, 2026
Less than a minute

Xooghayaha Difaaca Maraykanka Pete Hegseth ayaa wax laga weydiiyey hoos u dhaca awoodaha gantaallada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran, kadib warar sheegaya in la dhimay 90%.

Hegseth wuxuu ku jawaabay inaysan ka dhignayn in ciidamada Iran aysan awoodin inay gantaallo tuuraan, balse tiradu waxay muujinaysaa “waxtarka” weerarrada Maraykanka.

Waxaa sidoo kale wax laga weydiiyey in uu ka hadlo wararka sheegaya in hoggaamiyaha cusub ee Iran, Mojtaba Khamenei, uu dhaawacmay.

Hegseth wuxuu ku jawaabay in Khamenei uu “garaad yeelan lahaa” haddii uu dhageysto fariinta Donald Trump ee ah inuusan raacin hubka nukliyeerka, inkastoo uusan ka hadlin in la waxyeeleeyay iyo in kale.

News DeskMarch 10, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Weerarrada gantaallada Iran hoos ayay u dhaceen 90%– Caine

March 10, 2026

Madaxweyne Trump oo Shaaciyaay Dalka Xiga Iran ee uu Weerarayo

March 10, 2026

Qatar: weerarrada Iiran ee ka dhanka ah kaabeyaasheena waa sii xooggaysteen

March 10, 2026

Iiraan: Ma doonayno xabbad-joojin

March 10, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker