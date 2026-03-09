Xasan Sheekh oo saxeexay wax-ka-beddelkii dastuurka ee lagu muransanaa iyo doodda mucaaradka

News DeskMarch 9, 2026
Less than a minute

Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa galinkii dambe ee shalay si rasmi ah u saxiixay Nuqulka Dastuurka cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo in muddo ah lagu muransanaa, kaasi oo ay meelmariyeen baarlamaanka Soomaaliya.

Madaxweyne Xasan oo warbaahinta kula hadlay madasha saxiixa ayaa tilmaamay in maanta wixii ka dambeeya ay dowladdu billaabayso dhaqan galinta Dastuurka cusub ee dalka, kaasi oo uu xusay in uu saldhig u noqonayo xoojinta hay’adaha dowladda, ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta iyo horumarinta nidaamka dimuqraadiyadeed ee dalka.

Dhinaca kale waxa xusid mudan in siyaasiinta mucaaradka ah iyo madaxda maamaul-goboleedyadyada Puntlaand iyo Jubbalaand ay si adag uga hor yimaaddeen arrinta dastuurka oo ay ku tilmeen in hannaanka loo maray uu yahya sharci darro.

News DeskMarch 9, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Guddiga Ilaalinta Suxufiyiinta oo dalbaday in la sii daayo wariye ku xidhan Hargeysa

March 9, 2026

Sucuudiga oo sheegay in ay soo ridday diyaarad aan duuliye lahayn oo ku sii jeedday goob saliid laga soo saaro

March 9, 2026

Iirana oo weerar ku qaadday Israa’iil iyo Dalalka Gacanka Carabta

March 9, 2026

Trump: ‘kuma faraxsani’ doorasahda Mojtaba Khamenei – Fox News

March 9, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker