Xasan Sheekh oo saxeexay wax-ka-beddelkii dastuurka ee lagu muransanaa iyo doodda mucaaradka
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa galinkii dambe ee shalay si rasmi ah u saxiixay Nuqulka Dastuurka cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo in muddo ah lagu muransanaa, kaasi oo ay meelmariyeen baarlamaanka Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan oo warbaahinta kula hadlay madasha saxiixa ayaa tilmaamay in maanta wixii ka dambeeya ay dowladdu billaabayso dhaqan galinta Dastuurka cusub ee dalka, kaasi oo uu xusay in uu saldhig u noqonayo xoojinta hay’adaha dowladda, ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta iyo horumarinta nidaamka dimuqraadiyadeed ee dalka.
Dhinaca kale waxa xusid mudan in siyaasiinta mucaaradka ah iyo madaxda maamaul-goboleedyadyada Puntlaand iyo Jubbalaand ay si adag uga hor yimaaddeen arrinta dastuurka oo ay ku tilmeen in hannaanka loo maray uu yahya sharci darro.