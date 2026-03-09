Trump oo ka hadlay hoggaamiyaha Iiraan ee la doortay
Wareysi uu siiyay wargeyska The Times of Israel, madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa diiday inuu faallo ka bixiyo magacaabista hoggaamiyaha cusub ee ugu sarreeya ee Iiraan Mojtaba Khamenei, isagoo si kooban u yidhi: “Waxaan arki doonnaa waxa dhaca marka xigta.”
Sida uu qoray wargeyska Israa’iiliga ah, Trump wuxuu sidoo kale sheegay in go’aanka ku saabsan joojinta dagaalka Iiraan uu noqon doono go’aan “wada jir ah” oo uu la qaadan doono ra’iisul wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu.
“Waxaan u malaynayaa in go’aankan uu yahay mid wadajir ah… waan ka wada hadlaynaa. Go’aanka waxaan qaadan doonaa waqtiga ku habboon,” ayuu yiri.