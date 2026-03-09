Trump: ‘kuma faraxsani’ doorasahda Mojtaba Khamenei – Fox News

News DeskMarch 9, 2026
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay “in aanu ku faraxsanayn” magacaabista Mojtaba Khamenei in uu noqdo hoggaamiyaha cusub ee ugu sarreeya ee Iiraan, sida lagu sheegay barnaamij ka baxa Fox News.

Weriyaha barnaamijka, Brian Kilmeade, ayaa sheegay in uu la hadlay madaxweynaha kaddib markii lagu dhawaaqay magacaabista, islamarkaana Trump uu yidhi: “Ku ma faraxsani.”

Kilmeade ma bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan wada hadalkaas, halka Trump aanu weli si rasmi ah uga hadlin arrintan.

