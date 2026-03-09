Qiimaha Shidaalka oo gaadhay qiimihii ugu sareeyay muddo sanado ah
Qiimaha Shidaalka ayaa ka sarre maray $100 foostadii Axaddii kadib markii soosaarayaasha waaweyn ee tamarta Bariga Dhexe ay yareeyeen wax-soo-saarkooda.
Arrintan ayaa timid iyadoo gacan biyoodka Hormuz, oo ah mid ka mid ah marinnada ugu muhiimsan ee maraakiibta Shidaalka iyo gaaska adduunka, ay xirantahay sababo la xiriira dagaalka u dhexeeya United States, Israel iyo Iran.
Nooca Shidaalka ee Brent Crude ayaa 18% kor u kacay isagoo gaaray $108.68 foostadii, halka Shidaalka Mareykanka ee West Texas Intermediate (WTI) ay ku dhowaad 20% kor u kacday oo gaartay $108 foostadii.
Tani waa kororka ugu weyn ee qiimaha shidaalka tan iyo markii Ruushka uu ku duulay Ukraine bishii Febraayo 2022, markaas oo qiimaha saliiddu uu si weyn uga sarre maray $100 foostadii.