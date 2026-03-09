Maraykanka oo shaqaalaha safaaraddiisa ku amray in ay ka baxaan Sucuudiga

Waaxda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka Maraykanka ayaa amar ku bixisay in shaqaalaha dowladda Maraykanka ee aan degdegga ahayn iyo qoysaskooda ay ka baxaan Saudi Arabia, kaddib weerarrada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iiraan ay ka gaysanayaan dalalka Khaliijka, iyadoo lagu sababeeyay walaacyo amni.

Waaxda Arrimaha Dibadda ayaa sidoo kale mar kale ku celisay taladeeda ku socota muwaadiniinteeda in ay ka fiirsadaan u safridda Sucuudiga.

