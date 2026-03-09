Iirana oo weerar ku qaadday Israa’iil iyo Dalalka Gacanka Carabta
Baxrayn ayaa sheegtay in ay wajahday tiradii ugu badnayd ee khasaaro ah oo ka dhalatay hal weerar oo lagu qaaday dalalka Khaliijka tan iyo markii uu dagaalku billowday.
Wasaaradda Caafimaadka ee Baxrayn ayaa sheegtay in weerarka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn uu dhaawacay 32 qof oo rayid ah, kuwaas oo ay ku jiraan afar carruur ah, iyadoo kan ugu yar uu jiro laba bilood.
Ugu yaraan 10 qof ayaa ilaa hadda ku dhintay guud ahaan dalalka Khaliijka, badankoodna waa ciidammo amni ama shaqaale ajaanib ah.
Qadar, Kuwait, Imaaraadka Carabta iyo Saudi Arabia ayaa sidoo kale sheegay weerarro cusub ay dhaceen xalay.