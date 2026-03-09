Dowladda Cumaan oo si kulul uga hadashay go’aanka lagu weeraray iraan

News DeskMarch 9, 2026
1 minute read

Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Oman, Badr al-Busaidi, ayaa ku tilmaamay tallaabada ay United States iyo Israel ka qaadeen Iran inay tahay “anshax-darro iyo sharci-darro”, laakiin isla markaas wuxuu tilmaamay in jawaabta Tehran, oo saameysay dalalka deriska ah, ay tahay “aad looga xumaado oo aan la aqbali karin.”

Al-Busaidi, oo kaalin dhexdhexaadin ah ka ciyaaray wada-hadallada dadban ee u dhaxeeyey Washington iyo Tehran ka hor inta aysan labada dhinac galin khilaaf soconayay muddo ku dhow hal toddobaad, ayaa qoraal uu ku daabacay baraha X ku yiri:

“Tallaabada ay Israa’iil iyo Mareykanku ka qaadeen Iran waa anshax-darro iyo sharci-darro. Laakiin jawaabta Iran ee ka dhanka ah deriskeeda waa mid aad looga xumaado oo aan la aqbali karin. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada inay muujiyaan is-xakameyn, in la helo joojin dagaal, iyo in si degdeg ah dib loogu laabto wada-hadal diblomaasiyadeed.”

News DeskMarch 9, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Guddiga Ilaalinta Suxufiyiinta oo dalbaday in la sii daayo wariye ku xidhan Hargeysa

March 9, 2026

Sucuudiga oo sheegay in ay soo ridday diyaarad aan duuliye lahayn oo ku sii jeedday goob saliid laga soo saaro

March 9, 2026

Xasan Sheekh oo saxeexay wax-ka-beddelkii dastuurka ee lagu muransanaa iyo doodda mucaaradka

March 9, 2026

Iirana oo weerar ku qaadday Israa’iil iyo Dalalka Gacanka Carabta

March 9, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker