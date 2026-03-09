Ciidamada ilaalada Kacaanka iiraan oo war ka soo saaray magacaabidda hogaamiyaha Cusub

News DeskMarch 9, 2026
Less than a minute

Telefishinka dowladda Iran Is iyo wakaaladda wararka ee, Tasnim News Agency, ayaa labaduba baahiyay bayaan loo nisbeeyay ilaalada kacaanka Iiraan oo soo dhoweynaya magacaabista Mojtaba Khamenei.

Bayaanka ayaa Mojtaba Khamenei ku tilmaamay “faqih dhammaystiran, fikir-yahan da’yar ah, isla markaana ah qofka ugu aqoonta badan arrimaha siyaasadda iyo bulshada.”

Ilaalada kacaanka Iraan ayaa sidoo kale sheegtay inay muujinayaan “ixtiraam, daacadnimo iyo adeecid” Khamenei, iyagoo sheegay in xubnahooda “ay diyaar u yihiin adeecid buuxda iyo naf-hurid si loo fuliyo amarrada rabbaaniga ah ee Hogaamiyaha Sharciga Islaamka.”

Ilaalada kacaanka Iiraan waa ciidan gaar ah oo loo xilsaaray ilaalinta iyo sii jiritaanka Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran, wuxuuna saameyn weyn ku leeyahay dhammaan awoodaha dalka, laga bilaabo ammaanka iyo militariga ilaa dhaqaalaha.

News DeskMarch 9, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Guddiga Ilaalinta Suxufiyiinta oo dalbaday in la sii daayo wariye ku xidhan Hargeysa

March 9, 2026

Sucuudiga oo sheegay in ay soo ridday diyaarad aan duuliye lahayn oo ku sii jeedday goob saliid laga soo saaro

March 9, 2026

Xasan Sheekh oo saxeexay wax-ka-beddelkii dastuurka ee lagu muransanaa iyo doodda mucaaradka

March 9, 2026

Iirana oo weerar ku qaadday Israa’iil iyo Dalalka Gacanka Carabta

March 9, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker