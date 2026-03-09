Ciidamada ilaalada Kacaanka iiraan oo war ka soo saaray magacaabidda hogaamiyaha Cusub
Telefishinka dowladda Iran Is iyo wakaaladda wararka ee, Tasnim News Agency, ayaa labaduba baahiyay bayaan loo nisbeeyay ilaalada kacaanka Iiraan oo soo dhoweynaya magacaabista Mojtaba Khamenei.
Bayaanka ayaa Mojtaba Khamenei ku tilmaamay “faqih dhammaystiran, fikir-yahan da’yar ah, isla markaana ah qofka ugu aqoonta badan arrimaha siyaasadda iyo bulshada.”
Ilaalada kacaanka Iraan ayaa sidoo kale sheegtay inay muujinayaan “ixtiraam, daacadnimo iyo adeecid” Khamenei, iyagoo sheegay in xubnahooda “ay diyaar u yihiin adeecid buuxda iyo naf-hurid si loo fuliyo amarrada rabbaaniga ah ee Hogaamiyaha Sharciga Islaamka.”
Ilaalada kacaanka Iiraan waa ciidan gaar ah oo loo xilsaaray ilaalinta iyo sii jiritaanka Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran, wuxuuna saameyn weyn ku leeyahay dhammaan awoodaha dalka, laga bilaabo ammaanka iyo militariga ilaa dhaqaalaha.