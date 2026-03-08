Trump oo la waydiiyey cida ka dambaysay duqayntii Iskoolka gabadhaha ee Tehran iyo wuxuu ku jawaabay
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo wariyaashu waydiiyeen isagoo saaran diyaarada Air Force One, wax ku saabsan duqayntii iskool gabdhaha oo ku yaalla koonfurta Tehran kaas oo la duqeeyey sabtidii.
Masuuliyiinta Iran ayaa sheegay in 160 qof lagu dilay , BBC-du ma awoodin inay si madaxbannaan u xaqiijiso tirada dhimadashada.
Isagoo saaran diyaarada isagoo saaran diyaarada Air Force One, sabtiii xalay, Trump oo la waydiiyey in Maraykanku masuul ka yahay duqayntaas oo ka dhacday meel u dhow saldhig ciidamda ilaalada kacaanka IRGC.
“Maya, aragtidayda, oo ku salaysay waxaan arkay, taas waxaa sameeyey Iran”ayuu ku jawaabay madaxweynuhu.
Wariye kale oo waydiiyey xoghayaha difaacda Maraykanka Pete Hesgeth, haddii taasi run tahay: wuxuu ku jawaabay “waa baaraynaa, laakiin laakiin dhinaca kaliya ee bartilmaameedsada raydika waa Iran”
Trump ayaa mar kale ku celiyey “Waxaan u malaynayaa Iran ayaa samaysan, aad bay u khaldan yihiin,. Sidaad la socotaan, hubkooda sax ma aha. Wax saxsanaan ah ma leh. Arrintan waxaa sameeyay Iran.”
Toddobaadkii hore, Marco Rubio ayaa adkeeyay: “Maraykanku si ula kac ah ma bartilmaameedsan doono dugsi,” isagoo sheegay in ciidamada Maraykanku “aysan wax dhiirrigelin ah u lahayn inay bartilmaameedsadaan kaabayaasha rayidka.”