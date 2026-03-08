Magacyada lixdii askari ee Maraykanka looga dilay dagaalka Iran, yeyse kala ahaayeen?

News DeskMarch 8, 2026
Less than a minute

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa murugada la qaybsaday qoysaska lix askari oo

Maraykan ah oo lagu dilay dagaalka Iran, markii laga dajiyey maydadkooda Dover Air Force Base.

Halkan waxaa ku qoran waxa laga ogyahay askartaas.

Chief Warrant Officer 3 Robert M. Marzan, 54 jir

Major Jeffrey R. O’Brien, 45 jir

Captain Cody Khork, 35 jir

Sergeant Noah Tietjens, 42 jir

Sergeant Nicole Amor, 39 jir

Sergeant Declan Coady, 20 jir, kaas oo geeridiisa ka dib loo dallacsiiyay (hore wuxuu ahaa specialist).

Lixdan askari waxay ka tirsanaayeen ciidanka Kaydka ee Maraykanka, waxaa lagu dilay markii diyaarad aan duuliye lahayn ay ka baxsatay difaacyada hawada, kuna dhacday xarun talis oo ku taalla dekada Shuaiba ee dalka Kuweyt Axaddii.

