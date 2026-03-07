Turkiga oo ka fekeraya inuu diro diyaaradaha F-16

Turkiga ayaa baaraya suurtagalnimada in diyaaradaha F-16 ee Fighting Falcon loo daabulo jasiiradda Qubrus taas oo qayb ka ah qorshaynta amniga ee lala xiriirinayo Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Turkiga ee Waqooyiga Qubrus, sida ay ku warrantay warbaahinta Qubrus ee Turkiga.

Isagoo soo xiganaya ilo wareedyo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Turkiga, warbixintu waxay sheegaysaa in marka la eego horumarradii ugu dambeeyay ee gobolka, si tartiib tartiib ah loo dejiyay qorshayaal lagu xoojinayo ammaanka dhulka, iyadoo suurtagal ah in la geeyo diyaaradaha F-16 oo ka mid ah fursadaha la tixgelinayo.

Isla ilo wareedyo ayaa sheegaya in qorshaynta lagu qiimeeyay xaalada guud ee horumarka gobolka iyo waxa Ankara ay ku tilmaantay horumarinta baahiyaha amniga.

