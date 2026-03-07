Roobab xooggan iyo daad ayaa ku dilay Nairobi ugu yaraan 23 qof

News DeskMarch 7, 2026
Less than a minute

Ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhimatay Nairobi kaddib roobab xoogan oo xalay ka da’ay magaalada.

Boolisku waxay sheegeen in 30 qof la soo badbaadiyay balse ay jiraan dad kale oo badan kuwaas oo qaraqmay kaddib markii biyo ay qaadeen, halka qaar kalena ay dishay koronto.

Militeriga Kenya ayaa la soo bixiyay si ay u caawiyaan dadka ku xanibmay gudaha gawarida.

Diyaarado badan oo ku socday Nairobi ayaa la joojiyay qaarkoodna waxaa loo leexiyay Mombasa.

Mas’uuliyiinta Kenya ayaa kula taliyay dadweynaha in ay ka fogaadaan wadooyinka daadka uu ku socda iyo meelaha biyuhu maraan. Shaqaalaha gurmadka degdegga ayaa badbaadiyay darawallo ku xanibmay gawaaridooda.

Waaxda saadaasha hawada Kenya ayaa hore uga digtay roobab xoogan kuwaas oo sababi kara daad.

News DeskMarch 7, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐚𝐟𝐮𝐫 𝐚𝐡 𝐥𝐚 𝐪𝐚𝐚𝐭𝐚𝐲 𝐔𝐠𝐚𝐚𝐬 𝐂𝐚𝐛𝐝𝐢𝐫𝐚𝐬𝐡𝐢𝐢𝐝 𝐔𝐠𝐚𝐚𝐬 𝐑𝐨𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐔𝐠𝐚𝐚𝐬 𝐃𝐨𝐨𝐝𝐝𝐢.

March 7, 2026

Trump: Mareykanka shaqo fiican ayuu ka hayaa Iiraan

March 7, 2026

Turkiga oo ka fekeraya inuu diro diyaaradaha F-16

March 7, 2026

Dowladda Soomaaliya oo loo sheegay in aysan ku xisaabtamin gargaar uga yimaada Mareykanka

March 7, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker