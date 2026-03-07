Dowladda Soomaaliya oo loo sheegay in aysan ku xisaabtamin gargaar uga yimaada Mareykanka
Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Soomaaliya (SoDMA) ayaa sheegtay in Dowladda Maraykanka ay dowladda Soomaaliya u sheegtay in aysan sanadkan ku tiirsanaan gargaar ka yimaada Washington.
Guddoomiyaha hay’adda SoDMA, Mahmoud Moallim Abdulle, ayaa hadalkan ka sheegay dood lagu qabtay barta X Space, halkaas oo ka qaybgalayaashu wax kaga weydiiyeen xaaladda abaarta ee sii xumaanaysa ee ka jirta qaybo ka mid ah Soomaaliya iyo dadaallada socda ee lagu isku dubbaridayo taageerada bini’aadantinimo.
Guddoomiyaha SoDMA ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaal weyn gelisay isku dubbaridka gargaarka saaxiibbada caalamiga ah, oo ay ku jiraan World Bank, European Union, iyo Mareykanka.
“Safiirka Mareykanka ayaa ii sheegay markii aan la kulmay inaanan si buuxda ugu tiirsanaan karin iyaga,” ayuu yiri Moallim, isaga oo tixraacaya wada-hadallo la xiriiray qorshaha dowladda ee wax ka qabashada abaarta, wuxuuna tilmaamay in Soomaaliya aysan filan karin gargaar Mareykan ah oo la xiriira abaaraha sanadkan.
“Waxaan qabanay shaqo badan oo ku saabsan isku dubbaridka deeq bixiyeyaasha, oo ay ku jiraan Bangiga Adduunka, Midowga Yurub iyo Mareykanka. Si kastaba, safiirka Mareykanka ayaa ii sheegay waqtigaas inaanan dhinacooda ku xisaabtamin gargaar la xiriira abaarta,” ayuu mar kale yiri Moallim.
Guddoomiyaha hay’adda musiibooyinka ayaa sheegay in fariintan ay si cad u muujinayso in Soomaaliya ay tahay inay diyaar u noqoto inay ka raadsato taageero saaxiibbo kale si wax looga qabto abaarta sii xoogaysanaysa.
Warkan ayaa imaanaya xilli xaaladaha abaartu ay ka sii darayaan qaybo ka mid ah Soomaaliya, taas oo malaayiin qof ka dhigtay kuwo u nugul biyo yari, cunto la’aan iyo hoos u dhac ku yimaada xaaladaha nololeed.
Hay’adaha dowladda iyo ururrada gargaarka ayaa wada dadaallo lagu xoojinayo isku dubbaridka hawlaha samatabbixinta si loo yareeyo saameynta abaarta, taas oo inta badan keentay barakac, dhimashada xoolaha iyo kororka baahiyaha degdegga ah ee bini’aadantinimo.
Guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay gargaar ka raadinayso saaxiibbo kale, oo ay ka mid yihiin Turkey iyo deeq bixiyeyaasha kale ee aan caadiga ahayn, kuwaas oo si firfircoon uga qayb qaata bixinta gargaarka bini’aadantinimo ee dalka.