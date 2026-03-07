𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐚𝐟𝐮𝐫 𝐚𝐡 𝐥𝐚 𝐪𝐚𝐚𝐭𝐚𝐲 𝐔𝐠𝐚𝐚𝐬 𝐂𝐚𝐛𝐝𝐢𝐫𝐚𝐬𝐡𝐢𝐢𝐝 𝐔𝐠𝐚𝐚𝐬 𝐑𝐨𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐔𝐠𝐚𝐚𝐬 𝐃𝐨𝐨𝐝𝐝𝐢.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro), ayaa kulan Afur ah la qaatay Ugaas Cabdirashiid Ugaas Rooble Ugaas Doodi.
Kulanka oo uu Madaxweynaha ku wehelinayey Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka, Mudane Cabdalle Maxamed Carab, ayaa ku qabsoomay jawi is-ixtiraam iyo is-afgarad leh, waxaana diiradda lagu saaray xoojinta nabadda, amniga iyo wadajirka bulshada ee Gobollada Awdal iyo Selel.
Madaxweynaha iyo Ugaaska guud ayaa ka wada hadlay doorka muhiimka ah ee hoggaanka dhaqanku ku leeyihiin ilaalinta xasilloonida iyo xoojinta wada noolaanshaha bulshada.
Madaxweynaha ayaa Ugaaska ku bogaadiyey kaalinta ay hoggaanka dhaqanku kaga jiraan nabadda iyo isku haynta bulshada, isaga oo xusay in Xukuumaddu mar walba diyaar u tahay wada-shaqayn dhow.
Ugaaska Guud ayaa dhankiisa Madaxweynaha uga mahad naqay kulanka, isaga oo muujiyey sida ay uga go’an tahay sii xoojinta nabadda, midnimada iyo wada noolaanshaha bulshada Jamhuuriyadda Somaliland.