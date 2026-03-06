Tirada dhimashada iyo dhaawacyada Israa’iil ee duqaymaha Iran iyo Xizbullah
Ilaa 40 qof ayaa ku dhaawacmay Israa’iil hal maalin gudaheed, halka 10 qof lagu dilay goobaha gantaalladu ku dhaceen tan iyo markii weerarku bilowday.
Wasaaradda Caafimaadka ee Israa’iil ayaa ku dhawaaqday in 140 qof la dhigay isbitaallo 24-kii saac ee la soo dhaafay, taasoo ka dhalatay iska horimaadka Iran iyo Hezbollah.
Kiisaskan waxaa ka mid ah: 1 dhaawac culus, 19 dhaawac dhexdhexaad ah, 114 dhaawac fudud, 4 qof oo la kulmay argagax (panic attacks) iyo 2 qof oo wali xaaladdooda caafimaad la qiimeynayo
Wasaaraddu waxay ku sheegtay bayaan ay ku daabacday Telegram in tirada guud ee dadka dhaawacmay tan iyo bilowgii howlgalka “Lion’s Roar” ay gaartay 1,619 qof, kuwaas oo loo qaaday isbitaallada ilaa subaxnimadii Jimco, 6 Maarso.
Dhankeeda, adeegga ambalaasta Israa’iil ayaa sheegay in 502 qof oo dhaawac ah loo qaaday isbitaallo intii lagu jiray toddobaadkii ugu horreeyay ee dagaalka.
Waxay sidoo kale sheegtay in 138 qof ku dhaawacmeen goobaha ay gantaalladu ku dhaceen, kuwaas oo ay ku jiraan: 10 qof oo dhintay, 2 xaaladood oo halis ah. 6 dhaawac dhexdhexaad ah iyo 120 dhaawac fudud.