Maersk: Hakad ku-meelgaar ah oo ku yimid maraakiibta u socda Bariga Dhexe
Jimcihii, shirkadda maraakiibta ee Maersk Shipping Group ayaa ku dhawaaqday hakad ku-meelgaar ah oo lagu joojinayo adeeggeeda FM1, kaas oo isku xira Bariga Fog iyo Bariga Dhexe, iyo sidoo kale adeeggeeda ME11, kaas oo isku xira Bariga Dhexe iyo Yurub.
Shirkaddu waxay bayaan ay u dirtay macaamiisheeda ku tiri:
“Go’aankan waxaa loo qaatay tallaabo taxaddar leh si loo hubiyo badbaadada shaqaalaheenna iyo maraakiibteena, isla markaana loo yareeyo carqalad kasta oo ku timaadda hawlgalka shabakaddeenna guud.”
Kooxda Maersk waa mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn dunida ee bixiya adeegyada isku dhafan ee maraakiibta iyo saadka (logistics)