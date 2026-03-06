Maersk: Hakad ku-meelgaar ah oo ku yimid maraakiibta u socda Bariga Dhexe

News DeskMarch 6, 2026
Less than a minute

Jimcihii, shirkadda maraakiibta ee Maersk Shipping Group ayaa ku dhawaaqday hakad ku-meelgaar ah oo lagu joojinayo adeeggeeda FM1, kaas oo isku xira Bariga Fog iyo Bariga Dhexe, iyo sidoo kale adeeggeeda ME11, kaas oo isku xira Bariga Dhexe iyo Yurub.

Shirkaddu waxay bayaan ay u dirtay macaamiisheeda ku tiri:

“Go’aankan waxaa loo qaatay tallaabo taxaddar leh si loo hubiyo badbaadada shaqaalaheenna iyo maraakiibteena, isla markaana loo yareeyo carqalad kasta oo ku timaadda hawlgalka shabakaddeenna guud.”

Kooxda Maersk waa mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn dunida ee bixiya adeegyada isku dhafan ee maraakiibta iyo saadka (logistics)

News DeskMarch 6, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

DEG DEG Dawlada Somaliya oo Samaysanaysa Hubka Nukliyeerka iyo Cida Ka Caawinaysa

March 6, 2026

Xukumadda Somaliland oo Sii Daysay Maxaabiis u Xidhnayd Dayn

March 6, 2026

Soomaaliya oo Ansixisay Heshiis Caalami ah oo la xiriira Tamarta Niyuukleerka

March 6, 2026

James Swan oo loo Magacaabay wakiilka Qaramada Midoobay ee DR Congo

March 6, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker