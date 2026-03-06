Madaxweynaha Iran oo war cusub sheegay xilli duqaymuhu ku socdaan dalkiisa
Madaxweynaha Masoud Pezeshkian ayaa sheegay in “ dalal qaar ay bilaabeen dadaallo dhexdhexaadin ah,” balse si gaar ah uma uusan sheegin kuwa ay yihiin dalalakaasi.
Qoraal uu soo dhigtay barihiisa bulshada ayuu Pezeshkian ku yiri “Dalal qaar ayaa bilaabay dadaallo dhexdhexaadin ah. Aan caddeeyo waa naga go’an tahay nabad waarta oo ka dhalata gobolka, balse marnaba kama laba labeyn doono difaaca sharafta iyo madaxbannaanida qarankeenna.
“Dhexdhexaadintu waa inay la hadashaa kuwa dhayalsaday shacabka Iiraan oo huriyay khilaafkan.”
Hadalka Pezeshkian ayaa imanaya xilli deriska Carbeed ee Iran ay ka fiirsanayaan sida ay uga falcelinayaan weerarrada gantaallada ee Iiraan oo lagu bartilmaameedsaday saldhigyo Mareykan ah, iyo sidoo kale kaabayaasha rayidka iyo kuwa tamarta ee ku yaalla dalalkooda.