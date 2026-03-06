Imaaraadka oo shaaciyey tirada gantaallada iyo diyaaradaaha aan duuliyaha ee ay qabteen maanta

Wasaaradda gaashaandhigga ee Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in nidaamyadeeda difaaca cirka ay qabteen sagaal gantaal oo ballistic ah iyo 109 diyaaradood oo aan duuliye lahayn maanta Jimce ah.

Wasaaraddu waxay sheegtay in dhammaan sagaalka gantaal ee la ogaaday maanta la burburiyay.

Mas’uuliyiintu waxay sidoo kale ogaadeen 112 drone; 109 ka mid ah waa la qabtay, halka saddex ay ku dhaceen gudaha dalka.

Tan iyo markii uu dagaalku bilowday, saddex qof ayaa ku dhintay, 112 kalena waa ku dhaawacmeen weerarrada lagu qaaday Imaaraadka.

Wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in ciidamada qalabka sida ay si buuxda ugu diyaar garoobeen inay la tacaalaan hanjabaad kasta, iyagoo adkeeyay diyaar garowgooda ay kaga hortagayaan isku day kasta oo lagu wiiqi karo amniga dalka, isla markaana lagu ilaalinayo madaxbannaanida, xasilloonida iyo danaha qaranka.

