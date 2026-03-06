Hay’adda Amnesty International oo war argagax leh ka soo saartay Itoobiya
Ururka Amnesty International ayaa sheegay in haween iyo gabdho ku nool gobolka galbeedka Oromia ee dalka Ethiopia ay la kulmeen kufsi, addoonsi iyo barakac qasab ah inta colaadu hubasan ka socoto gobolkaas.
Dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda ee Ethiopian iyo jabhada OLA ayaa ku fiday dhowr deegaan, gaar ahaan aagagga galbeedka.
Dadkii ka badbaaday ayaa sheegay in la afduubtay, la garaacay, lana kufsaday mararka qaarkood maalmo ama toddobaadyo, iyadoo falalkan ay geysteen dagaalyahanno ka tirsan OLA iyo sidoo kale askar ka tirsan ciidamada dowladda.
Haweenkaasi waxay u sheegeen ururka xuquuqda aadanaha in ay ka carareen guryahooda iyagoo ka cabsi qaba rabshado dheeraad ah ama aargoosi kaga yimaada kooxaha hubeysan.
Rabshadaha ka socda gobolka Oromia oo bilaabmay 2019-kii ayaa sababay dhibaato iyo silic baahsan oo soo gaaray dadka rayidka ah