Ukraine oo khibradeeda la dagaalanka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku caawin doonta dalalka Khaliijka
Madaxweynaha Zelensky ayaa sheegay in Ukraine ay qorsheynayso inay khubaro u diro wadamada Khaliijka si ay uga caawiyaan xulafada difaaca dalalkooda ka dhan ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallada Iiraan.
Wuxuu sheegay inuu shalay la hadlay dhiggiisa Imaaraadka iyo Qatar, maanta na uu la hadlay Jordan iyo Baxreyn.
Ka dib markii uu ka wada hadleen khilaafka Bariga Dhexe wasiirrada iyo taliyeyaasha, wuxuu ka codsaday inay soo saaraan ikhtiyaarro ay xulafada uga caawin karaan iyada oo aan la daciifin difaaca Ukraine laftigiisa.
War qoraal ah oo uu ku daabacay barta X, Madaxweynaha Zelensky ayuu ku yidhi: “Ukraine waxay ka caawin kartaa ilaalinta nolosha iyo xasilinta xaaladda…”
Wuxuu intaa ku daray: “Ciidamadeennu waxay leeyihiin awoodaha lagama maarmaanka ah. Khubarada Ukraine waxay ka shaqeyn doonaan goobta, kooxuhuna horey ayay isugu diyaariyeen. Waxaan diyaar u nahay inaan ka caawinno ilaalinta nolosha, badbaadinta rayidka, iyo taageerida dadaallada dhabta ah ee lagu xasilinayo xaaladda iyo dib u soo celinta maraakiibta ammaan ee gobolka.”