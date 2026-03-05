Mareykanka oo bilaabay qorsha dhanka dhulka ah oo ka dhan ah Iraan
Warbaahin caalami ah oo dhowr ah ayaa maalmahan soo wariyay in saraakiil iyo hay’ado Mareykan ah ay wadahadallo la yeesheen shaqsiyaad saameyn leh oo ku sugan gobolka Kurdiyiin, iyo sidoo kale qaar ka mid ah kooxaha Kurdiyiinta ee ka soo horjeeda Iran, si ay uga wada hadlaan suurtagalnimada xaalado kala duwan haddii dagaalku ku fido gudaha Iran.
Warbixinadan qaarkood ayaa sidoo kale xusay dood ku saabsan doorka ay yeelan karto sirdoonka Mareykanka (CIA), iyo suurtagalnimada in la taageero kooxo ama dhaqdhaqaaqyo mucaarad ee ka soo horjeeda nidaamka Jamhuuriyadda Islaamiga ah.
Warbixinadan ayaa la daabacay iyadoo maalmahan ay socdaan dood ku saabsan suurtagalnimada in Mareykanka ay ciidamo dhulka ah u dirto gudaha Iran.
Arrintan ayaa “doqonimo” ku tilmaamay Xoghayaha Difaaca Mareykanka Pete Hegseth, balse madaxweynaha Donald Trump si buuxda ugama reebin suurtagalnimadaas.
Trump ayaa hore loo soo xigtay isagoo leh:“Wax cabsi ah kama qabo inaan dirno ciidamo dhulka ah. Ma oranayo sida madaxweynayaal kale oo leh ‘ciidamo dhulka ah lama diri doono.”