Jabuuti Afar Carruur ah oo Lagu Dilay Weerar Ay Fulisay Diyaarad Daroon ah
Afar carruur ah ayaa ku naf waayay qarax ka dhacay koonfurta dalka Jabuuti, oo masuuliyiinta dowladu ay sheegeen in la tuhunsanyahay in ay fulisay diyaarad aan duuliye lahayn, sida ay warisay Addis Standard oo xiganaya AFP.
Xeer-ilaaliyaha guud ee Jabuuti, Xasan Maxamed Xasan, ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in qaraxu ka dhacay gobolka Dikhil ee dhulka Canfarta. Wuxuu xusay in arrintu tahay musiibo naxdin leh, isla markaana la diray guddi baadha si ay u soo ogaadaan sababta rasmiga ah ee qaraxa.
Ururka Xuquuqda Aadanaha ee Jabuuti ayaa dhankiisa war-saxaafadeed ku sheegay in laba carruur ah, oo da’doodu kala ahayd lix iyo toddoba sano, gabadh iyo wiil ay isla goobta ku dhinteen, halka laba kale ay u geeriyoodeen dhaawacyadii soo gaadhay, kaddib markii ay waayeen gurmad degdeg ah iyo daryeel caafimaad oo ku filan.
Sida uu ururku sheegay, carruurtu xilliga ay waxyeelladu dhacaysay waxay ku mashquulsanaayeen ilaalinta xoolahooda. Waxa kale oo la xaqiijiyay in lix carruur ah oo kale ay ku dhaawacmeen, midkoodna xaaladdiisu culus tahay.
Ururka Xuquuqda Aadanaha ee Jabuuti waxay tilmaantay in tani ay noqonayso weerarkii lixaad ee daroon loo adeegsado ee gobolkaasi ka dhaca muddo lix bilood gudahood, iyada oo la sheegay in weerarradaasi ay si gaar ah u beegsanayeen bulshooyinka reer guuraaga ah.
Dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa xilli hore, bishii February ee sannadkii tegay, ay masuuliyiintu sheegeen inay weerar daroon ah ka fuliyeen meel u dhow xadka Itoobiya, kaas oo lagu dilay siddeed xubnood oo ka tirsanaa koox fallaago ah iyo tiro rayid ah oo aan la cayimin.
Hadaba, dowlada Jabuuti may sheegin cida qaaday weerarka loo adeegsaday diyaarada aan duuliyaha lahayn.