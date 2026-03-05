Ciidanka Israel oo sheegay in Iran ay gantaallo ku soo weerartay

News DeskMarch 5, 2026
Less than a minute

Ciidanka Israa’iil ayaa sheegay in Iran ay gantaallo dhowr ah u soo dirtay dhanka Israa’iil saacadaha hore ee aroortii Khamiista, balse isla markiiba lama soo sheegin wax khasaare naf ah, sida ay werisay wakaaladda wararka AFP, iyadoo soo xiganaysa adeegga gurmadka degdegga ah ee dalka.

Saddex digniin oo kala duwan ayaa la bixiyay laba saacadood gudahood, waxaana weriyeyaasha Agence France-Presse ay maqleen qaraxyo ka dhacay magaalada Qudus. Si kastaba ha ahaatee, ciidanku markii dambe waxay u oggolaadeen dadka inay ka baxaan meelihii gabbaadka.

