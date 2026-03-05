Canada iyo Australia oo ku baaqay dejinta xiisadda gobolka Bariga Dhexe
Ra’iisul Wasaaraha Australia Anthony Albanese iyo dhiggiisa Canada Mark Carney ayaa ku baaqay in xiisadda Bariga Dhexe la dejiyo, iyagoo sheegay in xabbad-joojin aan la gaari karin ilaa Iiraan laga hor istaago inay samaysato hub nukliyeer ah.
“Adduunku wuxuu rabaa in la arko dejinta xiisadda… Waxaan aragnaa dalal ka tirsan Gacanka oo aan colaadda ku lug lahayn oo la weeraray, oo ay ku jiraan weerarro lagu qaaday goobaha rayidka iyo meelaha dalxiiska. Waxaan sidoo kale rabnaa in la gaaro ujeeddooyinka la dejiyay,” ayuu Albanese u sheegay wariyeyaasha shir jaraa’id oo wadajir ah oo uu kula qabtay Canberra hoggaamiyaha Canada ee booqashada ku yimid.
Carney ayaa ku celiyay baaqa ra’iisul wasaaraha Australia ee ku aaddan dejinta xiisadda.
“Hadda waxa socda fiditaanka colaadda. Taasi waan aqoonsannahay. Ka hor inta aan halkaas la gaarin, waa in la joojiyaa beegsiga rayidka iyo kaabayaasha rayidka. Kuwani waa shuruudo lama huraan ah ka hor inta aan xabbad-joojin jiri karin.”
Labada hoggaamiye ayaa sidoo kale muujiyay taageeradooda weerarrada Israa’iil iyo Maraykanka ku qaadeen Iiraan ee bilaabmay Sabtidii.
Markii la weydiiyay in uu meesha ka saaray suurtagalnimada in Canada ay ku biirto weerarrada Iiraan, Carney wuxuu sheegay inuusan “waligiis si buuxda u diidi karin ka qaybgalka,” isagoo kala saaray ficillada weerarka iyo kuwa difaaca.
“Mar walba waan difaaci doonnaa muwaadiniinta Canada. Mar walba waan garab istaagi doonnaa oo difaaci doonnaa xulafadeenna marka naloo baahdo,” ayuu yiri.