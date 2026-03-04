Isbahaysiga dagaalka Netanyahu iyo Trump oo wajahaya imtixaan adag
Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa fuliyay hamigiisii ahaa in uu hoggaanka Iiran uu rido, laakiin iswaafajintiisa dhow ee uu la leeyahay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wajahaysa imtixaan, iyadoo olole milatari oo wadajir ah uu halis ugu jiro inuu sii socdo, isla markaana ujeedooyinkiisu ay isbeddeli karaan toddobaadyada soo socda.
Ujeedada Mareykanka ayaa ahayd in la burburiyo gantaallada iyo ciidamada badda ee Iiran, isla markaana laga hortago in ay hesho hub nukliyeer ah. Madaxa Pentagon-ka, Pete Hegseth, ayaa isla maalintaas shir jaraa’id ku sheegay in hawlgalku uusan ahayn “dagaal loogu talagalay beddelidda maamulka.”
Dhanka kale, Netanyahu ayaa si toos ah ugu baaqay muwaadiniinta Iiran inay wadooyinka u soo baxaan oo ay ka tuuraan hoggaamiyayaashooda, isagoo xitaa Isniintii habeenkii yiri: “Waxaan abuuri doonnaa xaaladaha, marka hore, si shacabka Iran ay gacanta ugu dhigaan mustaqbalkooda,” sida uu u sheegay Fox News.