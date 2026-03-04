Baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay dastuurkii lagu muransanaa

News DeskMarch 4, 2026
Less than a minute

Xildhibaannada iyo Senatorrada labada aqal ee Baarlamaanka JFS ayaa kulan ay maanta yeesheen ku ansixiyey Dastuurka Soomaaliya oo wax ka beddelkiisa lagu muransanaa. Sida uu ku warramay telefishanka Soomaaliya, 223 xubnood oo kala ah 186 Xildhibaan oo Golaha Shacabka ah iyo 37 Senator oo Aqalka Sare ah ayaa cod aqlabiyad ah ku ansixiyey Dastuurka Dalka, sida uu ku dhawaaqay Guddoomiye Sheekh Aadan Madoobe oo kulanka shir guddoomiyey.

