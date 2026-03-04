Aaskii Aayatollah oo dib loo dhigay
Warbaahinta dawladda Iiraan ayaa ku warrantay in dib loo dhigay aaska qaran ee Hoggaamiyaha Sare ee Iiraan, Ayatollah Ali Khamenei.
Aaskan oo qorshuhu ahaa in uu socdo muddo saddex maalmood ah ayaa la filayay inuu bilaabmo maanta, iyadoo sawirro lagu baahiyay baraha bulshada ay muujinayeen diyaargarow lagu qabanayo munaasabadda.
Si kastaba ha ahaatee, wararku waxay sheegayaan in qabanqaabiyayaashu ay sheegeen in munaasabadda dib loo dhigi doono ilaa laga helo kaabayaal iyo diyaargarow buuxa oo lagu qaban karo.
Illaa iyo hadda lama shaacin taariikh cusub oo loo asteeyay qabashada aaska.