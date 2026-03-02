Trump Oo Ku Hanjabay Inuu U Aargudi Doono Askartii Looga Dilay Dagaalka Iiraan
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu “ka aargoosan doono” dilka saddex askari oo Mareykan ah oo ku dhintay howlgalka militari ee ka socda gudaha Iiraan, isaga oo caddeeyay in howlgallada dagaal ee bilaabmay Sabtidii ay sii socon doonaan. Trump ayaa farriintan ku shaaciyay muuqaal hore loo duubay oo uu ku baahiyay bartiisa Truth Social.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale u sheegay warbaahinta CNBC in howlgalka milatari ee Mareykanka uu “ka horreeyo jadwalkii loo qorsheeyay,” taas oo muujinaysa in Washington ay ku qanacsan tahay sida uu u socdo weerarka. Hadalkan ayaa imaanaya xilli xiisaddu sii xoogeysaneyso, kadib weerarro ay si wadajir ah u qaadeen Mareykanka iyo Israa’iil.
Weerarradan ayaa sababay dhimashada hoggaamiyihii ruuxiga ahaa ee Iiraan, Ayatollah Cali Khamenei, taas oo noqotay dhacdo si weyn u gilgishay Jamhuuriyadda Islaamiga ah tan iyo kacaankii 1979. Dilka Khamenei ayaa si degdeg ah u kiciyay jawaab celin militari oo ka timid Tehran, iyadoo Iiraan ay bilowday weerarro aargoosi ah.
Wararku waxay sheegayaan in weeraro ballaadhan la qaaday habeenimadii Sabtida, kadib markii Iiraan ay diiday dalabyo Mareykanka uga yimid oo ku saabsanaa dhimista ama xaddididda barnaamijkeeda nukliyeerka. Arrintan ayaa u muuqatay mid sii hurisay khilaaf horey u jiray oo u dhexeeyay labada dal.
Dhanka kale, Kongareeska Mareykanka ayaa la filayaa inuu toddobaadka soo socda u codeeyo qaraar ku saabsan awoodaha dagaalka, si loo qeexo doorka sharci ee howlgalka socda. Tallaabadan ayaa muujinaysa dood siyaasadeed oo ka dhex aloosan Washington oo ku saabsan baaxadda iyo muddada dagaalka.
Saameynta colaaddan ayaa si weyn looga dareemay suuqyada caalamka, iyadoo kumannaan duulimaad la baajiyay tan iyo markii uu dagaalku billowday. Sidoo kale, shirkadaha caymiska ayaa kordhiyay qiimaha caymiska maraakiibta shidaalka ee mara marin-biyoodka istiraatiijiga ah ee Hormuz, taas oo sare u qaadaysa qiimaha saliidda.
Hoggaamiyeyaasha gobolka iyo daneeyayaasha caalamiga ah ayaa si dhow ula socda halka ay xaaladdu ku dambeyn doonto, iyagoo is weydiinaya in dagaalku ku ekaan doono Iiraan oo keliya iyo in kale. Sidoo kale waxaa la eegayaa in isbeddelka hoggaanka ee Tehran uu horseedi doono jihayn siyaasadeed oo cusub, ama uu sii kusii adkeysan doono mowqifka xukuumadda Iiraan.