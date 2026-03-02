Mareykanka oo faahfaahin ka bixiyay diyaaradaha lagu soo riday dalka Kuwayd
Taliska Dhexe ee Ciidamada Maraykanka ee gobolka ee CENTCOM ayaa xaqiijiyay in saddex ka mid ah diyaaradaha dagaalka oo ay leeyihiin ay soo rideen difaacyada Kuwayd
War-saxaafadeedka CENTCOM ayaa lagu sheegay in saddex diyaaradood oo nooca F-15E ay ku jireen duulimaad taageero ah markii lagu soo riday hawada Kuwait “sida muuqata fal aan ula kac ahyn.”
CENTCOM ayaa sidoo kale sheegtay in diyaaradahaasi ay la dagaallamayeen “diyaarado Iiraan laga leeyahay, gantaallo ballistic ah iyo diyaarado aan duuliye lahayn,” balse “si khalad ah ay u soo rideen difaacyada cirka ee Kuwayd.”
CENTCOM waxa kale oo ay sheegeen in “dhammaan lix duuliye oo saarnaa ay si nabad ah uga boodeen diyaaradaha,” isla markaana ay dib ugu biireen ciidamadooda.
CENTCOM ayaa u mahadcelisay Kuwayd taageerada ay bixisay, waxeyna sheegeen in la baarayo baarayo sababta dhacdadan keentay.
Saldhigga Khatam al-Anbiya ayaa isaguna sheegay inuu saddex diyaaradood oo dagaal oo Maraykanku leeyahay lagu soo riday gudaha Kuwayd.